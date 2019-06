Avis aux médias - « Pédalez pour les enfants » : imaginez 30 paires de pieds pédalant à l'unisson à travers le centre-ville de Montréal, à chaque heure, du 10 au 14 juin

QUAND : Chaque jour, du lundi 10 juin, midi, jusqu'au vendredi 14 juin en après-midi.

Porte-parole : David Saracino, 15 ans, sera disponible pour des entrevues avec les médias le lundi après-midi entre 14 h 30 et 15 h.

OÙ : Départ du Square Cabot, coin Sainte-Catherine et Atwater. PREMIÈRE VIRÉE EN VÉLO À MIDI.

PÉDALEZ POUR LES ENFANTS a vu le jour en 1992 quand Sylvie Lalumière et Michael Conway ont décidé de commencer à amasser des fonds en mémoire de leur fille Meagan, qui a été traitée à l'Hôpital de Montréal pour enfants. 28 ans plus tard, plus de 200 000 cyclistes et 166 équipes participantes ont permis de faire l'achat de plus de 90 pièces d'équipement et d'instruments médicaux essentiels à la survie. Ces fonds se sont avérés indispensables à l'amélioration des soins pédiatriques et de plusieurs centres de traitement, y compris la salle de réveil, le centre de ressources pour les familles, le département de psychiatrie et la clinique pour adolescents.

Visitez notre site Web

Pédalez pour les enfants

Vidéo du Dr Gilardino

https://www.youtube.com/watch?v=sjj1dcGwXI0

Équipes participantes en 2019

Vacances Air Canada, Institut technique Aviron de Montréal, Bell, CGI, Colliers et amis, Dassault Systèmes, Deloitte, EY Wheels of Steel, Filo Import, Groupe Mach, Harrison's Ride, IGA, Jarislowsky Fraser, Jean Fortin et associés, Banque Laurentienne, Logibec, Morgan Stanley, Osler, Groupe Paysafe, Research In Action, RBC, Rio Tinto, Robinson Sheppard Shapiro, Banque Scotia, Stikeman Elliot, Banque TD, Tecsys, Tribal Fashion, Wells Fargo

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Carmel Kilkenny, agente en communications, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514 934-4846, poste 29238

Related Links

http://www.childrenfoundation.com/