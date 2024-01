Panélistes

Melissa Kittmer, Ph.D., sous-ministre adjointe, Division des politiques et des données, ministère des Services au public et aux entreprises

Colin McKay, (ancien chef des politiques publiques, Google), expert de la protection des données et des politiques publiques

Christopher Parsons, Ph.D., chef des politiques technologiques et des initiatives stratégiques, Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario

Teresa Scassa, Ph.D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques et droit de l'information, Université d'Ottawa

Jeni Tennison, Ph.D., fondatrice et directrice exécutive, Connected by Data

Stephen Toope, président et chef de la direction, Institut canadien de recherches avancées