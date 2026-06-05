AVIS AUX MÉDIAS - Pagayer pour protéger la rivière Richelieu le 7 juin prochain

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le Club de canotage OBC et la Fondation Rivières tiendront la 6e édition de la Grande Descente du Richelieu le dimanche 7 juin 2026 sur la rivière Richelieu! C'est un trajet de 12 kilomètres reliant Chambly à Otterburn Park dans le but de protéger la rivière Richelieu et de mener à un accès pour tous à la rivière.

Après le succès de la Grande Descente de la rivière du Nord, la Fondation Rivières introduit une deuxième dans ses activités, cette fois-ci sur la rivière Richelieu. Le choix de se joindre au Club de canotage OBC pour cet événement n'est pas anodin : il s'inscrit dans une longue série d'activités menées dans la région afin de sensibiliser les élus sur la valeur d'un meilleur partage des usages sur cet emblématique cours d'eau.

C'est dans cet esprit que les participants et participantes sont invités à participer à une levée de fonds visant à soutenir le Club de canotage OBC et la Fondation Rivières dans le but de protéger et valoriser la rivière Richelieu, soutenir la création d'accès à cette dernière et trouver des mécanismes permettant un partage équitable du Richelieu entre les embarcations motorisées et les non motorisées.

Date : dimanche 7 juin 2026

Heure : 8h45 à midi

Lieu : Départ de la Grande Descente situé au 1577 avenue Bourgogne, à Chambly

Retour de la Grande Descente au Club de canotage OBC situé au 85-A Rue d'Oxford, à Otterburn Park

Pour la programmation complète de l'événement, veuillez consulter le site web ci-après: https://grande-descente-richelieu.raiselysite.com/fr/descentedurichelieu

Cette édition de la Grande Descente sera suivie par celle sur la rivière du Nord en septembre prochain.

SOURCE Fondation Rivières

Pour confirmer votre présence et pour demande d'entrevue : David Beauchamp, Responsable des communications, 514-272-2666 x307, [email protected]