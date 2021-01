Avis aux médias - Nouvelles mesures annoncées par François Legault - La présidente de la CSQ commentera la situation

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, informe les médias qu'elle sera disponible, en fin d'après-midi, pour commenter les mesures annoncées par le premier ministre, François Legault, pour freiner la progression de la COVID-19.

La CSQ représente des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé et des services de garde qui seront directement affectés par le confinement et les mesures qui seront rendues publiques.

Mesures attendues en éducation, en enseignement supérieur, en santé et dans les services de garde

La présidente Sonia Ethier espère que le premier ministre François Legault profitera également de l'occasion pour faire connaître les actions concrètes que son gouvernement entend prendre pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles et les établissements d'enseignement alors que plusieurs scientifiques confirment que la transmission du virus se fait par aérosols.

La présidente de la CSQ demande également au premier ministre d'assurer les travailleuses et les travailleurs de la santé qu'ils auront accès à un nombre suffisant de masques N95 pour assurer leur santé et leur sécurité aussi longtemps que la pandémie n'aura pas été vaincue. Elle veut que l'on confirme aussi aux éducatrices travaillant dans les services éducatifs à la petite enfance que toutes auront accès à des masques conformes pour leur sécurité le plus rapidement possible.

De plus, la leader syndicale souhaite que l'on rende public, le plus rapidement possible, le plan de vaccination pour le personnel de l'éducation, de l'enseignement supérieur ainsi que des services de garde.

Avis de la Santé publique

Finalement, Sonia Ethier invite François Legault à rendre publics tous les avis qui ont été transmis à son gouvernement par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) depuis le début de la crise sanitaire.

Rappelons, en terminant, que la CSQ diffusera un communiqué de presse à la suite des annonces faites par le premier ministre François Legault.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

