Avis aux médias - Nouvelle recherche sur la pénurie de personnel éducatif en petite enfance - La FIPEQ-CSQ interpelle le gouvernement et les directions

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse qui aura lieu le lundi 26 mai prochain. À cette occasion, la présidente de la FIPEQ-CSQ, Anne-Marie Bellerose, commentera les résultats d'une nouvelle recherche apportant une meilleure compréhension des raisons à l'origine de la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Elle adressera également un appel au gouvernement Legault et aux directions.

Aide-mémoire

Quoi : Réaction de la FIPEQ-CSQ au dévoilement d'une étude portant sur la fidélisation et l'attraction du personnel en petite enfance



Qui : Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ

Nathalie Bigras, professeure associée, département de didactique, UQAM



Date : Lundi, le 26 mai 2025



Heure : 10 h 30



Lieu : Centre St-Pierre, salle 203

1212, rue Panet

Montréal, H2L 2Y7

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

