AVIS AUX MÉDIAS - Non aux compressions en Montérégie : l'APTS manifestera devant le bureau du ministre Dubé

LA PRAIRIE, QC, le 8 avril 2025 /CNW/ - L'APTS de la Montérégie-Est, Montérégie-Ouest et Montérégie-Centre invitent les personnes représentantes des médias à une manifestation dénonçant les coupes dans le réseau de la santé et des services sociaux en Montérégie. Le rassemblement est prévu à 12 h 15 à La Prairie.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation de l'APTS de la Montérégie devant le bureau de comté du ministre de la Santé Date : mercredi 9 avril 2025 Heure : 12 h 15 Où : 26, boulevard Taschereau, La Prairie, QC J5R 0R9 Qui : Tous les médias locaux et nationaux

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont plusieurs milliers en Montérégie. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Source : Marc-Antoine Audette, Conseiller aux communications et relations publiques APTS, 514-606-2815; Renseignements et entrevues : Joëlle Lavoie-Vigeant, Représentante nationale de l'APTS pour la Montérégie-Est, 514-348-1268