AVIS AUX MÉDIAS - Négociations dans le secteur public - Les professionnelles en soins présentent à St-Hyacinthe pour le Conseil général de la CAQ

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Les professionnelles en soins membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ seront présentes au Conseil général de la CAQ. Elles souhaitent se faire voir et entendre et ainsi, rappeler aux député-e-s caquistes qu'elles n'ont toujours pas d'entente de principe. Elles se rassembleront, aux côtés de manifestant-e-s d'autres organisations syndicales, sur le terrain du Centre des congrès de Saint-Hyacinthe le 25 mai 2024 de 11 h 30 à 14 h.

Roberto Bomba, trésorier de la FIQ, sera sur place pour s'adresser aux professionnelles en soins et il se rendra disponible pour répondre aux questions des journalistes.

Aide-mémoire :

Quoi : Les professionnelles en soins de la FIQ au Conseil général de la CAQ



Quand : Samedi le 25 mai 2024, de 11 h 30 à 14 h



Où : Devant le Centre des congrès de Saint-Hyacinthe,1315 rue Daniel-Johnson Ouest, J2S 8S4

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

