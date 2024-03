AVIS AUX MÉDIAS - Négociation des professionnelles en soins - Manifestation de la FIQ à Québec pour rappeler au gouvernement que la négociation des professionnelles en soins n'est pas terminée

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le 16 mars, les membres et les militantes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ seront réunies pour manifester du Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'à l'Assemblée nationale. Vers 12 h, elles commenceront leur marche vers l'Assemblée nationale. Julie Bouchard, présidente de la FIQ, répondra aux questions des journalistes dans une mêlée de presse quelques minutes avant le début de la manifestation, vers 11 h 45. Afin d'assurer la fluidité de l'événement, la FIQ vous invite à confirmer votre présence à la mêlée le matin de l'événement.

Aide-mémoire :

Quoi : Manifestation de la FIQ dans le cadre de la négociation des professionnelles en soins Quand : Samedi 16 mars 2024 Mêlée de presse : Vers 11 h 45 Début de l'action : Vers 12 h 00 Qui : Julie Bouchard, présidente de la FIQ Où : Départ devant le Musée nationale des beaux-arts du Québec 179 Grande Allée Ouest, G1R 2H1

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

