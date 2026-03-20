Avis aux médias : Monsef Derraji participera à une mobilisation dans le cadre de la Semaine québécoise de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies

MONTREAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, participera ce soir à une mobilisation d'envergure dans le cadre de la Semaine québécoise de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, c'est-à-dire, un barrage routier.

Pour l'occasion, le député de Nelligan accompagnera des représentants de l'organisme Mothers Against Drunk Driver (MADD) qui luttent contre la conduite avec les facultés affaiblies.

DATE : Vendredi 20 mars 2026

HEURE : De 19h00 à 22h00

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]