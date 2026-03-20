Avis aux médias : Monsef Derraji participera à une mobilisation dans le cadre de la Semaine québécoise de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
20 mars, 2026, 07:00 ET
MONTREAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, participera ce soir à une mobilisation d'envergure dans le cadre de la Semaine québécoise de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, c'est-à-dire, un barrage routier.
Pour l'occasion, le député de Nelligan accompagnera des représentants de l'organisme Mothers Against Drunk Driver (MADD) qui luttent contre la conduite avec les facultés affaiblies.
DATE : Vendredi 20 mars 2026
HEURE : De 19h00 à 22h00
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]
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