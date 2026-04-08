Avis aux médias - Modernisation de la réglementation sur le bruit de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Nouvelles fournies parArrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)
08 avr, 2026, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Madame Cathy Wong, le directeur général de l'association des scènes de musique alternatives du Québec (SMAQ), Monsieur Jon Weisz, ainsi que la porte-parole de MTL 24/24, Madame Johanie Bouffard, convient les représentant(e)s des médias à une conférence de presse lors de laquelle sera présentée la nouvelle réglementation sur le bruit de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
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Date :
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Jeudi 9 avril 2026
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Heure :
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Conférence de presse : 10 h 30 à 11 h
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Breffage technique : 11 h à 11 h 30
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Lieu :
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Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes
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accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected]
Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à [email protected].
SOURCE Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)
Renseignements : Division des relations avec les citoyens et des communications : [email protected]
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