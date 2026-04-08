Avis aux médias - Modernisation de la réglementation sur le bruit de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Madame Cathy Wong, le directeur général de l'association des scènes de musique alternatives du Québec (SMAQ), Monsieur Jon Weisz, ainsi que la porte-parole de MTL 24/24, Madame Johanie Bouffard, convient les représentant(e)s des médias à une conférence de presse lors de laquelle sera présentée la nouvelle réglementation sur le bruit de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Date : Jeudi 9 avril 2026



Heure : Conférence de presse : 10 h 30 à 11 h

Breffage technique : 11 h à 11 h 30



Lieu : Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes

accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected]

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

SOURCE Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)

Renseignements : Division des relations avec les citoyens et des communications : [email protected]