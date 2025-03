AVIS AUX MÉDIAS - Mobilisation nationale pour les services publics d'électricité

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Demain, samedi 22 mars, s'organise une mobilisation nationale pour que le gouvernement du Québec entende la population générale qui veut maintenir ses services publics d'électricité. Le thème : Toujours possible!

Les syndicats, les groupes communautaires et la population générale seront dans la rue pour que l'électricité demeure abordable pour tous et toutes, mais aussi pour que l'expertise hydro-québécoise reste au service de la population du Québec. Hydro-Québec doit demeurer un levier public au service du bien commun de notre Belle Province.

Des manifestations et des marches sont prévues dans neuf villes du Québec, à 13 h, soit :

Pourquoi le 22 mars?

En plus d'être la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars 2012, 200 000 personnes sont descendues dans les rues de Montréal pour s'assurer que les frais de scolarité demeurent abordables pour la population québécoise.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

