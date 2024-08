TORONTO, le 1er août 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Scarborough--Rouge Park, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour une annonce importante en matière de logement.

Les membres des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir de plus amples informations sur le lieu de l'annonce.

Date : Le 2 août 2024

Heure : 10 h (HE)

Lieu :

Toronto (Ontario)

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour plus de renseignements : Bahoz Dara Aziz, Directrice, Communications et gestion des enjeux, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]; Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]