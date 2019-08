Avis aux médias - Michael McLeod, député des TNO, et l'honorable Caroline Cochrane, ministre des TNO responsable de l'éducation, de la culture et de la formation et de la condition de la femme, fera une annonce importante dans le Nord

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et l'honorable Caroline Cochrane, ministre des Territoires du Nord-Ouest et responsable de l'éducation, de la culture et de la formation et de la condition de la femme, fera une annonce importante à l'appui de l'autonomisation des femmes dans le Nord.

Détails :

Date : 8 août 2019

Heure : 11 h 30

Emplacement :

Grande salle

Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

4570, 48e Rue, C. P. 1320

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Renseignements: Rosalyn Stevens, Conseillère, Communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 819-420-7025; Joshua Kirkey, Gestionnaire, Services de communications, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6884

Related Links

http://www.swc-cfc.gc.ca/