Avis aux médias - Mêlée de presse : langue française - Réaction du ministre Jolin-Barrette au rapport sur les pratiques linguistiques des ministères et des organismes publics

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon Jolin-Barrette invite les représentantes et les représentants des médias à une mêlée de presse sur le contenu du rapport du Conseil supérieur de la langue française sur les pratiques linguistiques des ministères et des organismes gouvernementaux du Québec.

Date : 4 novembre 2019



Heure : 13 h



Lieu : Hall d'entrée du Carré Saint-Laurent

1 200, boulevard Saint-Laurent

Montréal (Québec) H2X 2X9

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Marc-André Gosselin, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 873-9940; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630

