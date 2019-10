Avis aux médias - Manifestations des brigadiers de Québec : des coupures improvisées

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Sans avis préalable, plus de 25 000 heures en service direct de traverses d'écoliers de la ville de Québec ont été coupées sans consultations probantes. Les brigadiers dénoncent cette décision devant l'Hôtel de Ville de Québec.

Les résultats d'une enquête interne seront dévoilés lors de la manifestation.

Quoi : manifestation lors du Conseil de ville au bas des marches de l'hôtel de ville



Qui : les brigadiers de la Ville de Québec



Quand : lundi le 7 octobre 2019 à 17h30



Où : Hôtel de Ville de Québec

2 Rue des Jardins, Québec, QC G1R 4S9

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Yanick Labrecque, conseiller syndical du SCFP, 418 254-6668; Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815

