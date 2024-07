AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation des lock-outés de Vidéotron

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Les 214 membres du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée de la région Gatineau sont en lock-out depuis près de neuf mois. Les syndiqué(e)s, membre de la section locale 2815 du SCFP, feront connaître leur mécontentement en manifestant à Montréal.

« Vidéotron maintient un lock-out injustifié et injustifiable, et s'en prend encore une fois aux droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs. Après cinq rencontres au cours desquelles nous avons fait plusieurs compromis, nous sommes sans nouvelle de la partie patronale depuis 9 avril dernier. Pier-Karl Péladeau doit cesser de jouer les matamores et négocier sérieusement » a déclaré Richard Quesnel, conseiller syndical au SCFP.

QUI : Les membres du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée de la région Gatineau QUOI : Marche devant les locaux de médias nationaux francophones de la métropole. QUAND : Jeudi 25 juillet 2024, à 15 h 30 OÙ : Départ de la marche devant les bureaux de la station de radio 98,5 FM, de Cogeco Média, qui sont situés au 800 rue de la Gauchetière Ouest. Les participant(e)s emprunteront ensuite le boulevard René-Lévesque pour se rendre devant le siège social de Radio-Canada et ensuite devant l'édifice où se trouvent les studios de Noovo.



Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 6800 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

