Avis aux médias - Les travailleurs en éducation du SCFP parlent haut et fort pour les services de haute qualité dans les écoles francophones de l'est ontarien

OTTAWA, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Les travailleurs en éducation du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se présenteront en grand nombre aux réunions de septembre des conseils scolaires francophones de l'est de l'Ontario.

Les membres syndiqués s'inquiètent concernant les impacts des réductions du financement provincial sur les élèves et les travailleurs et la communauté. Ils tiendront un piquet d'information pour réclamer aux conseillers scolaires d'assurer des services de haute qualité aux élèves des écoles des trois grands conseils francophones du l'est de l'Ontario : le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO), le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO).

Qui : Les travailleurs en éducation : employés de soutien administratif et technique, concierges et travailleurs d'entretien, membres du SCFP sections locales 4155 (CSDCEO), 4297 (CECCE) et 5335 (CEPEO)



Quand : Mardi le 24 septembre 2019 à 16 heures



Quoi : piquets d'information pour marquer les premières réunions des conseillers scolaires après la rentrée



Où : Les membres du SCFP 4155 seront présents au siège social du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO), 875, chemin de comté 17, L'Orignal (ON) K0B 1K0 et assisteront à la réunion du conseil à 19 heures





Les membres du SCFP 5335 seront présents à la réunion des conseillers du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, 2445 Boul. St-Laurent Ottawa, ON K1G 6C3

La première rencontre des conseillers du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a été annulé. En raison de cette situation, les membres du SCFP 4297 participeront aux piquets d'information aux autres conseils.

Le SCFP représente 55 000 travailleurs employés dans les conseils scolaires des réseaux public, catholique, francophone et anglophone. Dans ces trois conseils francophones, les membres du SCFP occupent les postes de concierges, secrétaires, employés administratifs, employés d'entretien, surveillants et bibliotechniciens.

Le syndicat et son agent de négociation provincial désigné, le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO), négocient depuis mai une nouvelle convention collective centrale avec le Conseil d'associations des conseillers scolaires (CACS) et la province.

