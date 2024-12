Avis aux médias - Les responsables en services éducatifs en milieu familial affiliées à la FIPEQ-CSQ favorables à l'entente de principe

L'entente de principe a été présentée aux membres du 16 au 19 décembre 2024

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce que ses membres responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial ont voté en faveur de l'entente de principe intervenue à la table de négociation il y a un peu plus d'une semaine. Le résultat du vote est présenté par la présidente de la FIPEQ-CSQ dans une vidéo publique.

QUOI : La FIPEQ-CSQ présente le résultat du vote sur l'entente de principe des RSE



QUI : Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ



Lien de la vidéo : https://youtu.be/cs7sVUjau70

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

