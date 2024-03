OTTAWA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, tiendront un point de presse sur l'abordabilité pour les familles à Regina, en Saskatchewan.

Date : Le jeudi 28 mars 2024

Heure : 11 h 30 (HC) / 13 h 30 (HE)

Lieu : Saskatchewan Polytechnic

Campus de Regina

4500, promenade Wascana

Regina (Saskatchewan) S4S 5X1

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Sabrina Kim, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 819-665-1563, [email protected]