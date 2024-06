OTTAWA, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, à l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, alors qu'ils font le point sur la saison des feux de forêt de 2024.

Avant la conférence de presse, des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias pour faire le point sur les perspectives saisonnières en ce qui concerne les feux de forêt. Les journalistes pourront poser des questions aux fonctionnaires présents et les réponses pourront être attribuées à leur auteur.

Toutes les informations et tous les documents associés à cette séance d'information seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse ministérielle, à 11 h (HAE).

1. Séance d'information technique à l'intention des médias (séance virtuelle sur Zoom)

Date : Le mercredi 12 juin 2024

Heure : 10 h (HAE)

Remarque à l'intention des médias :

Une interprétation simultanée audio sera disponible. Seuls les membres de la Tribune de la presse pourront participer à la période de questions et réponses de la séance d'information technique, qui aura lieu via Zoom. Les membres des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

pour obtenir un accès temporaire. Les médias qui souhaitent écouter la conférence par téléphone peuvent se connecter en utilisant les numéros ci-dessous. Nous encourageons les médias à se connecter 15 minutes avant le début de la conférence de presse. Aucune question ne pourra être posée par téléconférence.

Numéros d'appel des participants : 1-866-206-0153/613-954-9003

Code d'accès : 2054278#

2. Conférence de presse (en personne et sur Zoom)

Date : Le mercredi 12 juin 2024

Heure : 11 h (HAE)

Lieu : salle 325, Édifice Wellington

180, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias :

Une interprétation simultanée audio sera disponible. Seuls les membres de la Tribune de la presse pourront participer à la période de questions et réponses qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent également contacter [email protected] pour demander un accès temporaire.

pour demander un accès temporaire. Les médias qui souhaitent écouter la conférence par téléphone peuvent se connecter en utilisant les numéros ci-dessous. Nous encourageons les médias à se connecter 15 minutes avant le début de la conférence de presse. Aucune question ne pourra être posée par téléconférence.

Numéros d'appel des participants : 1-866-206-0153/613-954-9003

Code d'accès : 2531582#

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse et conseillère en sensibilisation, Cabinet du président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]; Relations avec les médias: Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones Canada et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]