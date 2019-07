Avis aux médias - Les ministres de l'éducation provinciaux et territoriaux se réuniront à Victoria

TORONTO, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation seront à Victoria les 24 et 25 juillet 2019 pour la 108e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC].

La CMEC 108 donnera aux ministres l'occasion de passer en revue les progrès réalisés à l'égard des initiatives et des activités du CMEC et de discuter de différentes questions d'actualité en éducation. Cette réunion comportera deux séances extraordinaires, l'une sur l'éducation des Autochtones et la réconciliation, l'autre sur l'avenir de l'éducation dans le contexte de l'évolution du monde du travail.

Un communiqué doit être publié dans l'après-midi du jeudi 25 juillet.

La présidente du CMEC, Mme Melanie Mark, ministre de l'Éducation supérieure et de la Formation professionnelle de la Colombie‑Britannique, et M. Rob Fleming, ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, seront disponibles pour des entrevues. Il est possible que d'autres ministres responsables de l'éducation soient également disponibles.

Les membres des médias sont priés de communiquer avec M. Colin Bailey (coordonnées ci‑dessous) pour obtenir plus d'information sur la 108e réunion du CMEC ou pour organiser une entrevue.

Au sujet du CMEC

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation.

Le CMEC a célébré son 50e anniversaire en 2017. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.

