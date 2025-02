MATANE, QC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à une causerie déjeuner organisée par la Chambre de commerce de Matane, en compagnie de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier. Les ministres échangeront sur la relation Canada-État-Unis et les menaces tarifaires américaines, ainsi que les solutions possibles pour soutenir nos entreprises locales.

Les ministres répondront ensuite aux questions des journalistes.

Date : Le mardi 18 février 2025

Allocution du ministre : 8 h (heure de l'Est)

Période de questions : 9 h 30 (heure de l'Est)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

