AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MISSISSAUGA English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

14 mai, 2026, 14:46 ET

MISSISSAUGA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre aux représentants des gouvernements fédéral et provincial pour une annonce en matière de logement.

L'annonce sera faite par :

  • Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique du Pacifique Canada
  • Laura Smith, adjointe parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario,
  • Charmaine Williams, députée provinciale de Brampton-Centre
  • Rudy Cuzzetto, député provincial de Mississauga--Lakeshore
  • Nando Iannicca, président régional et directeur général de la région de Peel
  • Caroline Parrish, mairesse de Mississauga
  • Harkirat Singh, maire adjoint de Brampton

Date :

Le 15 mai 2026

 

Heure :

9 h 00 (HE)

 

Lieu :

200 chemin Missinnihe,
Mississauga, Ontario,
L5H 1G5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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