MISSISSAUGA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre aux représentants des gouvernements fédéral et provincial pour une annonce en matière de logement.

L'annonce sera faite par :

Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique du Pacifique Canada

Laura Smith, adjointe parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario,

Charmaine Williams, députée provinciale de Brampton-Centre

Rudy Cuzzetto, député provincial de Mississauga--Lakeshore

Nando Iannicca, président régional et directeur général de la région de Peel

Caroline Parrish, mairesse de Mississauga

Harkirat Singh, maire adjoint de Brampton

Date : Le 15 mai 2026 Heure : 9 h 00 (HE) Lieu : 200 chemin Missinnihe,

Mississauga, Ontario,

L5H 1G5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]