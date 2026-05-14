AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MISSISSAUGA English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 mai, 2026, 14:46 ET
14 mai, 2026, 14:46 ET
MISSISSAUGA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre aux représentants des gouvernements fédéral et provincial pour une annonce en matière de logement.
L'annonce sera faite par :
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Date :
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Le 15 mai 2026
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Heure :
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9 h 00 (HE)
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Lieu :
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200 chemin Missinnihe,
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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