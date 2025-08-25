IQALUIT, NU, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministre des Services aux collectivités du Nunavut, l'honorable David Akeeagok, et la ministre fédérale des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, coprésideront une réunion du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture (CCMPA). Parmi les sujets abordés, mentionnons l'avancement et la collaboration des priorités économiques du Canada dans le secteur du poisson et des fruits de mer, la gestion durable des pêches, l'aquaculture et la gestion des espèces aquatiques envahissantes. Un point de presse avec les coprésidents conclura les réunions du CCMPA.

Date: Le vendredi 29 août 2025 Heure : 11h 55 HAE Lieu* : Aqsarniit Hotel and Conference Centre

Salle de bal C

1730 Federal Road

Iqaluit, NU

*Un lien Zoom sera disponible pour permettre aux médias de participer virtuellement

