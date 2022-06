GATINEAU, QC, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement et député de Gatineau, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, au nom de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Daniel Champagne, maire suppléant, président de la Commission du développement du territoire et de l'habitation et conseiller municipal du district du Versant à la Ville de Gatineau, et M. Jean Pigeon, membre du conseil d'administration d'Habitations de l'Outaouais métropolitain.

Date : 20 juin, 2022

Heure : 9 h 00 HAE

Endroit : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 20 juin, 8 h.

Avis COVID-19 :

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement.

En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation..

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Pour en savoir plus : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, mailto:[email protected]@infc.gc.ca; Société canadienne d'hypothèques et de logement, Relations avec les médias, [email protected]; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected] ; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]