MONCTON, NB, le 25 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales du Canada, l'honorable Bruce Fitch, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, l'honorable Sherry Wilson, ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick, et l'honorable Kathy Bockus, ministre responsable des Aînés du Nouveau-Brunswick, feront une annonce importante sur les soins de santé.

Ils seront accompagnés de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants du Canada et ministre associé de la Défense nationale.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 26 mars 2024

Heure

9 h 00 (HA)

Lieu

L'amphithéâtre, au sous-sol

Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont

330, avenue Université

Moncton (N.-B.) E1C 2Z3

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/64366433103

Code d'accès : 212518

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]