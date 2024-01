RÉGION DE YORK, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, à l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, à l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, à l'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, à l'honorable Doug Downey, procureur général de l'Ontario, et à Jim MacSween, président de l'Association des chefs de police de l'Ontario et chef de la police régionale de York, pour une annonce au sujet d'un investissement fédéral visant à prévenir la criminalité et à lutter contre le vol de véhicules en Ontario.

Date

Mercredi 31 janvier 2024

Heure

9 h (HNE)

Lieu

Région de York, Ontario

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel au [email protected] .

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]