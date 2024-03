MONTAGUE, PE, le 25 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard, feront une annonce sur l'aide apportée aux résidents de l'Île pour qu'ils puissent vieillir dans la dignité.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Mardi, 26 mars 2024

Heure

10 h (HA)

Lieu

Riverview Manor

142, rue Fraser

Montague (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1R0

Les médias peuvent également participer par Zoom :

Lien Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61757310281

Code d'accès : 032624

Le port du masque n'est pas obligatoire, mais il est encouragé. Des masques seront disponibles sur place.

