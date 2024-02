GATINEAU, QC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, et la ville de Gatineau feront une annonce concernant le logement à Gatineau.

Logo gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)) Logo ville de Gatineau (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, à l'honorable Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation pour le Québec, à Suzanne Tremblay, députée de Hull et présidente de séance, et à France Bélisle, mairesse de la ville de Gatineau, pour l'annonce.

Date : Le 16 février 2024 Heure : 11h00 HSE Lieu : La Maison du citoyen (Agora Gilles-Rocheleau), 25, rue Laurier, Gatineau (Québec)



Remarque : L'annonce sera diffusée en direct sur le site web suivant: https://video.isilive.ca/cmhc/2024-02-16

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de, [email protected]