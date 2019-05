Avis aux médias - Les entreprises dirigées par des femmes au Manitoba reçoivent un soutien au profit du développement d'entreprises

WINNIPEG, le 30 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante et à une brève discussion auxquelles prendra part l'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud. Le secrétaire parlementaire Duguid annoncera un soutien au profit du développement d'entreprises dirigées par des femmes au Manitoba, annonce qui sera suivie d'une brève discussion sur l'entrepreneuriat chez les femmes.

Date : Le vendredi 31 mai 2019



Heure : 9 h 30 - 10 h 30



Endroit : Women's Enterprise Centre of Manitoba

207, rue Donald, bureau 100

Winnipeg (Manitoba)

Renseignements: Nathalie Leroux, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Winnipeg (Manitoba), 204-984-8472, nathalie.leroux@canada.ca

