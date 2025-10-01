/M I S E À J O U R de la source -- Environment and Climate Change Canada/

Dans le communiqué ''Avis aux médias - Les demandes d'accréditation des médias sont maintenant acceptées pour la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement'', diffusé le 01-Oct-2025 par Environnement et Changement climatique Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que le code d'inscription des médias a été mis à jour pour &arTt1LMu!U4. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Les demandes d'accréditation des médias sont maintenant acceptées pour la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement

GATINEAU, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les 30 et 31 octobre 2025, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, coprésideront la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement qui se tiendra à Toronto, en Ontario. Les représentants des médias désirant couvrir la réunion doivent obtenir une accréditation.

Le processus d'accréditation des médias est ouvert aux journalistes (média imprimé, radio, télévision, agence de presse et média en ligne) qui sont en affectation au sein d'organismes de presse reconnus.

Les personnes exerçant des fonctions journalistiques qui ne travaillent pas pour un organisme de presse et ne sont pas en mesure de fournir une lettre d'affectation devront fournir la preuve d'articles récents publiés sous leur nom, qui sont facilement accessibles dans la sphère publique et ont été préparés pour le compte d'un organisme de presse reconnu.

Les hauts fonctionnaires, les représentants et les observateurs ne seront pas reconnus comme médias accrédités.

Pour présenter une demande, veuillez remplir le formulaire et téléverser toute la documentation qui y est demandée. Le code d'inscription des médias est le &arTt1LMu!U4.

Seules les demandes contenant tous les renseignements requis seront prises en considération.

La période prévue pour présenter une demande prendra fin le jeudi 23 octobre 2025. Veuillez noter que l'accréditation ne garantit pas l'accès à toutes les séances.

Pour obtenir des renseignements sur le processus d'accréditation uniquement, veuillez acheminer vos questions à l'adresse [email protected].

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]