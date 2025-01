OTTAWA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le manque d'abordabilité du logement dans de nombreuses villes canadiennes a rendu la recherche d'emploi beaucoup plus difficile. Une nouvelle analyse de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) indique qu'une hausse de 1 % des prix des logements dans une ville de destination où les gens aimeraient emménager pour un nouvel emploi entraîne une baisse correspondante de 1 % du nombre de personnes qui y déménagent.

Cette situation limite les possibilités de développement des compétences et réduit la productivité et la croissance économique des grandes villes, en particulier Toronto et Vancouver, où les prix des logements sont les plus élevés au Canada.

Dans son dernier article, Les coûts élevés du logement nuisent à la mobilité professionnelle, Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL, examine comment les coûts élevés du logement découragent les gens de déménager dans des villes où ils aimeraient travailler et nuisent à la productivité de l'économie canadienne.

