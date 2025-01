AVIS AUX MÉDIAS- Les cols blancs de Saint-Eustache manifesteront pour prévenir la dégradation des services

SAINT-EUSTACHE, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Ce lundi 20 janvier à compter de 18 h 40, les membres du syndicat des employés cols blancs de Saint-Eustache manifesteront devant la mairie. Certains y entreront pour participer à la séance du conseil municipal dès 19 h.

Leur but est de dénoncer l'enlisement de la négociation de leur convention collective, en lien avec le rattrapage de leurs conditions de travail qu'ils réclament pour stabiliser le personnel. Ils et elles soulignent que la Ville subit un roulement de personnel attribuable aux salaires trop bas par rapport aux autres villes de la rive nord. Selon leur syndicat, à moins d'un coup de barre, il faut s'attendre à une dégradation de la qualité des services municipaux, voire à des bris de service.

Leur manifestation coïncidera avec le lancement d'une importante campagne publicitaire régionale sur le sujet.

QUI : Les membres du Syndicat des employé(e)s de la Ville de Saint-Eustache, section locale 1619 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Joël Brisebois-Charbonneau, président QUOI : Manifestation pour dénoncer la dégradation des services municipaux qui s'annonce vu le roulement excessif de personnel QUAND : Lundi 20 janvier à compter de 18 h 40 OÙ : Mairie de Saint-Eustache

145, rue Saint-Louis

Le Syndicat des employé(e)s de la Ville de Saint-Eustache (SCFP 1619) représente environ 250 travailleuses et travailleurs cols blancs. Leur contrat de travail est échu depuis le 31 décembre 2023. Les négociations sont difficiles. Ils et elles se sont dotés d'un mandat de grève en juin 2024, mais ont choisi d'exercer d'abord des moyens de pression graduels.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756