AVIS AUX MÉDIAS - Les aînés de la Mauricie interpellent les gouvernements. Le logement, le pouvoir d'achat et la mobilité sont au cœur de leurs préoccupations

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - En ce lendemain d'élections municipales et à la veille du dépôt du budget fédéral, l'AREQ (CSQ), le mouvement des personnes retraitées de la CSQ, poursuit sa tournée régionale du conseil exécutif avec un arrêt en Mauricie, les 3 et 4 novembre prochains.

Cette tournée, qui a déjà fait escale dans le Bas-Saint-Laurent et dans les Laurentides, vise à recueillir les préoccupations des membres de l'AREQ à travers le Québec et à porter leur voix auprès des élus.

Dans un contexte marqué par l'inflation, la crise du logement et la perte du pouvoir d'achat, les personnes aînées de la Mauricie souhaitent transmettre un message clair, soit que les municipalités et les gouvernements doivent agir dès maintenant pour faire face au défi du vieillissement de la population.

Plus précisément, dans la région de la Mauricie, plus du quart de la population a 65 ans ou plus, l'une des proportions les plus élevées au Québec. L'AREQ (CSQ) invite les conseils municipaux, nouvellement élus, à accélérer la création de logements abordables et adaptés, à protéger le pouvoir d'achat des retraités et à améliorer la mobilité et l'accessibilité dans les milieux de vie.

« Dans une région où près de 30 % de la population aura bientôt plus de 65 ans, chaque décision municipale doit tenir compte du vieillissement. Il faut planifier aujourd'hui les villes de demain », souligne la présidente de l'AREQ, Micheline Germain.

DÉTAILS

Dates : Lundi 3 et mardi 4 novembre 2025



Heures : Disponibilités de la présidente de l'AREQ, sur les lieux, dès 9 h

Début de l'événement avec les membres : 13 h



Lieu : Hôtel Delta - Trois-Rivières

Salle Vision B Cogeco

1620, rue Notre-Dame Centre



Qui : Micheline Germain, présidente de l'AREQ (CSQ) et représentante de la Mauricie-Centre-du-Québec

Madame Germain est disponible pour entrevues sur place ou à la suite des rencontres régionales.

