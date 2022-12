OTTAWA, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, participera au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, à l'inauguration d'infrastructures de recharge de véhicules électriques à Amherstburg.

Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 20 décembre 2022

Heure : 11 h 30 (HE)

Lieu : The Libro Centre

3295, route Meloche

Amherstburg (Ontario) N9V 2Y8

Remarque : L'événement aura lieu à l'extérieur, près des bornes de recharge pour véhicules électriques. Les personnes qui souhaitent y assister sont priées de respecter les directives provinciales de santé publique. Veuillez vous abstenir de prendre part à l'événement si vous vous sentez malade ou si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]