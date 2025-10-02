HANTSPORT, NS, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du premier ministre, l'honorable Kody Blois, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement concernant des projets d'infrastructures pour véhicules électriques dans la région de l'Atlantique. Un point de presse suivra.

Date : 3 octobre 2025

Heure : 10 h 30 (HA)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]