Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Vandal annoncera un soutien au profit du secteur du tourisme du Manitoba

WINNIPEG, le 28 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera une aide financière visant à appuyer le secteur du tourisme du Manitoba, lequel fera la promotion de la croissance économique et créera des bons emplois pour les familles de classe moyenne.

Date : Le lundi 29 juillet 2019



Heure : 10 h



Endroit : Fort Gibraltar

866, rue Saint Joseph

Winnipeg (Man.) R2H 0G4

