Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Leitão participera à l'annonce de l'agrandissement de l'installation de Bombardier à Dorval
14 janv, 2026, 15:57 ET
MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Carlos Leitão participera à l'annonce de l'agrandissement d'une installation de Bombardier.
Date : Le jeudi 15 janvier 2026
Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)
Lieu : Montréal (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.
