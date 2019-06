Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Hébert annoncera un investissement dans l'entrepreneuriat féminin à Gatineau en compagnie du secrétaire parlementaire Fergus

GATINEAU, QC, le 17 juin 2019 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Richard Hébert, sera à Gatineau pour annoncer un investissement dans l'entrepreneuriat féminin en compagnie du secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique et député de Hull-Aylmer, Greg Fergus.

Événement : Annonce au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat Date : Le mardi 18 juin 2019 Heure : De 11 h à 11 h 30 Lieu : Cliona Derma (Crème Jovencia) 200, rue Montcalm Gatineau (Québec)

