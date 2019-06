Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Andy Fillmore annoncera un investissement fédéral dans la Banff Television Festival Foundation

BANFF, AB, le 7 juin 2019 /CNW/ - Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, au nom de Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, annoncera un investissement fédéral dans la Banff Television Festival Foundation.

Évènement : Annonce de financement dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat à la Banff Television Festival Foundation



Date : Dimanche 9 juin 2019



Heure : 15 h 15



Endroit : Salle de bal Cascades, Hôtel Fairmont Banff Springs

405, avenue Spray

Banff (Alberta) T1L 1J4

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Simon Ross, Attaché de presse, Bureau du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-639-1869, simon.ross@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

