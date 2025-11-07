Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger fera le point sur les investissements prévus dans le budget fédéral pour la Saskatchewan English
07 nov, 2025, 13:46 ET
LA RONGE, SK, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, se rendra au Kitsaki Hall afin de présenter les investissements prévus dans le budget fédéral pour bâtir d'importantes infrastructures locales.
Le secrétaire d'État répondra par la suite aux questions des médias.
Date : Le samedi 8 novembre 2025
Heure : 13 h 30 (heure du Centre)
Lieu :
Kitsaki Hall
2201, rue James Roberts
La Ronge (Saskatchewan)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
