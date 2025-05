AVIS AUX MÉDIAS - Le projet de loi n° 101; Un projet de loi sexiste - La FTQ à la Commission parlementaire du ministre du Travail, Jean Boulet

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) sera en commission parlementaire ce jeudi dans le cadre de l'étude du projet de loi no 101, Loi visant l'amélioration de certaines lois du travail, pour dénoncer un projet de loi discriminatoire.

« Pour la FTQ, c'est clair : il s'agit d'un projet de loi sexiste qui exclut les travailleuses et travailleurs des secteurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation des mesures de prévention, dont les postes sont occupés par plus de 80 % de femmes. Une honte ! Est-ce parce que la grande majorité de ce personnel est des femmes que le gouvernement de la CAQ refuse de les traiter de manière équitable ? », d'interroger la présidente de la FTQ, Magali Picard.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Commission parlementaire sur le projet de loi 101; Date : 29 mai 2025 Heure : 14 heures Où : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine, Hôtel du Parlement Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ

« Ce n'est pas tout, plusieurs dispositions de ce projet de loi affectent de manière importante les droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs. Un exemple, le projet de loi crée un déséquilibre en alourdissant fortement les sanctions imposées aux personnes salariés, tout en allégeant celles visant les employeurs pour certaines violations graves. Franchement, ce n'est plus le jupon du ministre qui dépasse, c'est toute la traîne », ajoute la présidente.

Quant à l'obligation de transparence syndicale en ce qui a trait aux états financiers, on rappelle au ministre que c'est déjà dans nos pratiques. « Nos états financiers sont vérifiés et audités. Si Québec veut légiférer, il faut moduler selon les revenus des sections locales, sinon c'est une mesure impossible à mettre en place pour les petites unités qui n'ont pas les revenus pour payer un audit de plus de 10 000 $. On demande également que les associations patronales soient tenues aux mêmes obligations. Comme le dit l'expression, ce qui est bon pour pitou est bon pour minou », de conclure Magali Picard.

Consulter le mémoire.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

