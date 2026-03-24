Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à l'occasion de sa tournée

BAIE-COMEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine le 26 mars, à l'occasion de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

Il sera rendra à Sainte-Anne-des-Monts et aux Îles-de-la-Madeleine. Il rencontrera M. Simon Deschenes, maire de Sainte-Anne-des-Monts et représentant régional de l'UMQ, M. Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Monsieur Tremblay sera disponible pour accorder des entrevues en marge de ses activités.

Pour planifier une entrevue, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]