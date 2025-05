Avis aux médias - Le personnel du laboratoire d'Héma-Québec en grève les 8 et 9 mai 2024 dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Alors que les négociations pour le renouvellement de sa convention collective sont dans l'impasse, le personnel du laboratoire d'Héma-Québec dans la Capitale-Nationale exercera deux journées de grève, les 8 et 9 mai 2025.

Le maintien de la parité entre les conditions de travail à Héma-Québec et celles dans le réseau public sont au cœur du conflit.

Le président de l'APTS, Robert Comeau, sera présent sur la ligne de piquetage de 10 h 30 à 12 h en soutien à ces 40 travailleur•se•s essentiel•le•s aux opérations d'Héma-Québec. Les personnes représentantes des médias sont invitées à venir à leur rencontre.

Quoi : Grève du personnel de laboratoire d'Héma-Québec à Québec Quand : Le jeudi 8 mai 2025 de 10 h 30 à 12 h Où : Derrière le Centre administratif d'Héma-Québec (face à l'autoroute Robert-Bourassa)

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec (Québec) G1V 5C3 Qui : Robert Comeau, président de l'APTS

Steve St-Onge, représentant national de l'APTS dans la Capitale-Nationale

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

