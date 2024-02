OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Énergie de l'Ontario, l'honorable Todd Smith, feront une annonce pour l'énergie nucléaire à l'occasion de la conférence annuelle 2024 de l'Association nucléaire canadienne. Un point de presse suivra à l'extérieur de la salle de bal.

Date : Jeudi 29 février 2024

Heure : 10 h 15 (HE)

Lieu : Hôtel Westin Ottawa

Salle de bal Confédération

11, promenade du Colonel By

Ottawa (Ontario) K1N 9H4

Lors de cet événement, le ministre Wilkinson prononcera un discours liminaire et participera à une causerie. Une retransmission en direct sera disponible.

Date : Jeudi 29 février 2024

Heure : 11 h 45 (HE)

Lieu : Hôtel Westin Ottawa

Salle de bal Confédération

11, promenade du Colonel By

Ottawa (Ontario) K1N 9H4

