OTTAWA, ON, le 11 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, assistera à la réunion ministérielle 2024 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), à Paris (France), où il agira comme vice-président. La réunion se tiendra les 13 et 14 février prochains.

À cette occasion, M. Wilkinson prendra la parole aux événements publics suivants :

13 février :

09:45 - 10:15 HEC : Panel du Forum sur l'innovation

14:15 - 15:30 HEC : Dialogue ministériel de haut niveau dirigé par le Canada

14 février :

11:30 - 12:15 HEC : Réunions en petits groupes entre le gouvernement et l'industrie

Les événements seront diffusés en direct et accessibles sur le site Web de l'AIE et la chaîne YouTube de l'AIE (tous les deux en anglais).

