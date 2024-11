NORTH VANCOUVER, BC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, visitera une entreprise locale et annoncera des mesures pour mettre plus d'argent dans vos poches, afin que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez.

Date : 22 novembre 2024

Heure : 12 h 30 (HP)

Lieu :

Akbar Joojeh 16th

1604, avenue Lonsdale

North Vancouver (Colombie-Britannique) V7M 2J3

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Directrice de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]