MISSISSAUGA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera, sur le site de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (IESO) à Mississauga, en Ontario, du financement à l'appui d'un réseau électrique propre, fiable et abordable. Le Ministre sera accompagné du ministre de l'Énergie de l'Ontario, l'honorable Todd Smith, et de Lesley Gallinger, PDG de l'IESO.

Un point de presse suivra.

Date : 6 mars 2024

Heure : 14 h 30 (HE)

Tous les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable par courriel à l'adresse [email protected].

Les participants recevront l'adresse exacte de l'événement après leur inscription. Ils doivent s'inscrire aujourd'hui avant 16 h (HE).

Les médias doivent fournir les noms complets de ceux et celles qui prendront part à l'événement en leur nom. S'ils ne se sont pas inscrits au préalable, ils ne seront pas admis sur le site pour des raisons de sécurité.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725