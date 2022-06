WINNIPEG, MB, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ministre de PrairiesCan, ministre des Affaires du Nord et ministre de CanNor, annoncera des investissements pour des initiatives dans les secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs de l'ensemble du Manitoba, afin d'aider ces secteurs à offrir aux visiteurs des destinations et des expériences nouvelles et uniques en toute sécurité. Il sera accompagné de l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, de Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, ainsi que de membres de l'industrie touristique du Manitoba.



Un point de presse suivra.