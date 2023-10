GATINEAU, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, prononcera une allocution et tiendra un point de presse pour célébrer l'atteinte d'un jalon historique grâce à une nouvelle initiative menée par les Autochtones en vue de protéger des terres, de favoriser des cultures florissantes et de stimuler la diversification économique aux quatre coins du territoire.

Le ministre Guilbeault sera en compagnie de Shane Thompson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique au sein du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, du grand chef Jackson Lafferty, du gouvernement Tłı̨chǫ, du grand chef Herb Norwegian, des Premières Nations Dehcho, du grand chef Ken Kyikavichik, du Conseil tribal des Gwich'in, du Ɂek'wahtı̨dǝ́ (chef) et de Danny Gaudet, du gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę.

Activité : Allocution et point de presse Date : Le vendredi 13 octobre 2023 Heure : 13 h 30 (HAE), soit 11 h 30 (HAR) Lieu : Webinaire sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir les codes d'accès au webinaire sur Zoom.

Remarque : Pour optimiser la qualité du son, les journalistes qui veulent poser des questions sont priés d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute dotés d'un microphone. Il faudrait éviter d'utiliser le mode mains libres.

Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais)